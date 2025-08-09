L’asse Dc-Lega spacca la coalizione di governo

Il presidente Schifani lascerà decantare per un po’ i problemi emersi nella maggioranza e resi evidenti dai franchi tiratori che hanno bocciato 3 articoli su 15 della manovra ter. Solo dopo la pausa estiva proverà a ricucire i rapporti fra gli alleati. Sapendo di poter mettere sul tavolo la manovra quater già in gestazione e varie poltrone di sottogoverno.

«Ritengo - ha detto ieri il presidente - che non siamo di fronte a un problema politico in senso stretto ma piuttosto a difficoltà nei rapporti interpersonali tra alcuni componenti della coalizione. È su questo piano che credo sia necessario intervenire con equilibrio e buon senso. Sarebbe un male per tutti rovinare un momento di crescita per ragioni soggettive e non di strategia politica».

Eppure ancora una volta ieri Schifani ha dovuto assistere ai durissimi botta e risposta fra la Dc di Cuffaro e Grande Sicilia di Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché. È evidente che l’asse creatosi nel governo fra Cuffaro e il leader leghista Luca Sammartino ha trovato un argine negli autonomisti, irritati per di più dal tacito consenso di Schifani al patto fra Carroccio e Scudocrociato che diventerà anche elettorale.