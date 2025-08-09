La maggioranza. Giorgio Assenza: «I malumori sono ormai evidenti»

Il malessere nella maggioranza emerso durante le votazioni della manovra ter ha motivazioni diverse ma non è legato all’azione del governo né a una eventuale partita per la successione a Schifani»: Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia, svela cosa c’è dietro il voto dei franchi tiratori e dà al presidente della Regione un suggerimento.

Soddisfatto della manovra ter?

«Direi che la legge è uscita integra malgrado i franchi tiratori. Le misure più importanti sono passate. Certo, non si può sottovalutare il fatto che in alcune occasioni 17 deputati della maggioranza hanno votato con l’opposizione. Ma proprio un numero così elevato dimostra che nessun partito è esente da questo problema. Neppure FdI, anche se io penso che solo un paio dei nostri abbiano votato contro».

E perché deputati del centrodestra hanno votato contro il governo?

«Non è una crisi politica. Tutto è frutto di malumori diffusi. C’è chi non si sente abbastanza considerato. C’è chi aspira a ruoli diversi. Poi ci sono partiti che vedono nascere dentro il governo un asse che sposta gli equilibri e si oppongono a tutto ciò. E non si può tacere che ci sono anche malumori verso singoli assessori».