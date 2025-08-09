Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Assunzioni di 369 forestali e fondi alle imprese, ecco i via libera di Palazzo d’Orleans

La giunta regionale dice sì a 369 assunzioni nel Corpo a partire dalla graduatoria del 2021. Ok anche ai pagamenti delle commesse arretrate e ai bandi del Programma Pr-Fesr

Scattano le assunzioni nel corpo forestale e i pagamenti a chi da mesi attende il saldo di commesse da parte della Regione. Sono due dei principali provvedimenti che la giunta Schifani ha varato nella riunione di ieri mattina.

Per quanto riguarda le assunzioni di agenti forestali, il piano presentato dall’assessore Giusi Savarino prevede che siano 369 in due step. E prevede soprattutto che venga recuperata la graduatoria del concorso del 2021 che fu annullata per le denunce di brogli e poi riammessa a validità da una sentenza del Tar.

Dunque si parte nei prossimi mesi con le prime 255 assunzioni: servirà solo attendere l’approvazione del rendiconto (a settembre) e poi scatteranno le chiamate. Altri 114 idonei potranno successivamente entrare nel corpo forestale nel 2026.

«Nei prossimi mesi di quest'anno - hanno spiegato Schifani e la Savarino - l'organico si rafforzerà con i 46 vincitori iniziali del concorso e con 208 nuovi reclutamenti, dei quali 20 unità in comando e 188 provenienti dallo scorrimento della graduatoria».

La giunta ha anche approvato il riaccertamento ordinario dei residui, provvedimento propedeutico all’approvazione del rendiconto che sancisce il valore definitivo delle poste attive e passive e consente, per le parti che non dovessero essere già state pagate, l’erogazione delle somme impegnate nel 2024.

