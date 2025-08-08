Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Spettacolo, quattro milioni per i contributi a enti pubblici

Spettacolo, quattro milioni per i contributi a enti pubblici

Pubblicato l’avviso per ripartire le risorse del Fondo unico regionale

di

RIMINI (ITALPRESS) &#8211; Si è tenuta presso lo stand della Regione Siciliana alla fiera TTG Travel Experience di Rimini, la conferenza stampa dell’assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata. In uno stand dalla scenografia cinematografica, di quasi mille metri quadrati, l’Assessore ha presentato i dati relativi all’andamento del turismo in Sicilia

Pubblicato l’avviso che stabilisce le modalità di richiesta e i criteri di ripartizione della parte di contributi del Furs, il Fondo unico regionale per lo spettacolo, incrementati dalla legge regionale numero 3 del 2016, destinati a associazioni, fondazioni ed enti a partecipazione pubblica e all’Istituto nazionale del Dramma antico di Siracusa.

Le risorse previste per il 2025 ammontano a 4,5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni (pari al 78%) sono stati destinati agli enti del settore lirico-sinfonico e musicale, mentre 995 mila euro (pari al 22%) verranno ripartiti tra gli enti che promuovono il teatro di prosa e la danza.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province