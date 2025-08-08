Spettacolo, quattro milioni per i contributi a enti pubblici

Pubblicato l’avviso che stabilisce le modalità di richiesta e i criteri di ripartizione della parte di contributi del Furs, il Fondo unico regionale per lo spettacolo, incrementati dalla legge regionale numero 3 del 2016, destinati a associazioni, fondazioni ed enti a partecipazione pubblica e all’Istituto nazionale del Dramma antico di Siracusa.

Le risorse previste per il 2025 ammontano a 4,5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni (pari al 78%) sono stati destinati agli enti del settore lirico-sinfonico e musicale, mentre 995 mila euro (pari al 22%) verranno ripartiti tra gli enti che promuovono il teatro di prosa e la danza.

