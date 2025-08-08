Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Rifiuti, 45 milioni per coprire i costi di trasporto

Rifiuti, 45 milioni per coprire i costi di trasporto

Si rasserenano i rapporti con i sindaci: somme pure per strade e scuole

La manovra ter porta in dote 45 milioni ai sindaci per sostenere il costo del trasporto all’estero dei rifiuti che non si riesce a smaltire in Sicilia. Una norma che ha rasserenato il clima fra Schifani e l’Anci.

Fratelli d’Italia, con Giorgio Assenza, ha sottolineato il peso delle norme che ricadono nella competenza di assessorati gestiti dai meloniani: «Ci sono 55 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e 15 per i sistemi di videosorveglianza».

Lo stesso ha fatto il capogruppo dei leghisti, Salvo Geraci.

