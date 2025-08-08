Palermo, il sindaco Lagalla: facciamo tutto il possibile per la sicurezza

Per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla «è stato fatto tutto quello che era possibile per rendere più sicura la città, sono stati potenziati i controlli e sono state installate più telecamere» anche se, osserva, «se mi si chiede se tutto questo sia sufficiente per prevenire rispondo di no, è impossibile immaginare un rischio zero». Il sindaco rivendica le misure messe in campo per contrastare le azioni criminali, soprattutto quelle ai danni dei turisti presi di mira nelle ultime settimane.

Assunzione di nuovi vigili urbani

«Non è marginale - riflette Lagalla - che tutti coloro che hanno commesso atti di violenza siano stati assicurati alla giustizia. Nonostante ciò stiamo proseguendo con altri interventi: a giorni saranno posizionate altre 200 telecamere ed entro la fine dell’anno raggiungeremo il numero previsto nel masterplan. Abbiamo già i bandi per assumere 200 vigili urbani già in graduatoria e saranno per le strade della città entro l'autunno. Inoltre, come ha assicurato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi durante il recente comitato per l’ordine e la sicurezza, entro la fine dell’anno ci saranno più risorse umane per le forze dell’ordine e più fondi per il Comune da investire nella vigilanza».