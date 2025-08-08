Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Manovra, via libera dell’Ars. Il governo rinvia le «mance». Slitta la stabilizzazione dei precari

Manovra, via libera dell’Ars. Il governo rinvia le «mance». Slitta la stabilizzazione dei precari

Dopo tre giorni di tensioni Schifani incassa l’approvazione del piano da 339 milioni «per interventi ritenuti essenziali»

La manovra ter da 339 milioni è passata all’Ars. Il governo ha incassato il sì a norme ritenute essenziali per rispondere alle emergenze legate alle liste d’attesa nella sanità, alle strade provinciali da recuperare e al costo da sopportare per spedire i rifiuti all’estero.

Ma, preso atto dei 3 Ko su appena 15 articoli, Schifani ha scelto di rinviare a settembre, alla manovra quater già in gestazione, la stabilizzazione dei precari dei consorzi di bonifica, il finanziamento per i lavoratori Asacom che assistono i disabili e anche il fondo da 35 milioni che doveva finanziare interventi proposti dai deputati nei propri collegi elettorali.

Il clima in aula per tutti i tre giorni di votazione è stato tesissimo. E il presidente della Regione, Renato Schifani, ha giocato una partita a scacchi con la sua stessa maggioranza e con l’opposizione per sterilizzare le tante micce accese.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province