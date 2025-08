Manovra ter, Figuccia: «Basta opposizione, servono proposte concrete per il bene della Sicilia»

«La Sicilia non può permettersi l’ennesimo muro contro muro. Invito l’opposizione a superare logiche di contrapposizione e a presentare proposte realizzabili, che possano essere discusse e integrate nel testo. Criticare senza avanzare alternative utili non serve a nessuno, soprattutto ai cittadini che oggi attendono risposte concrete». Lo ha detto Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, in merito alla manovra ter in discussione in queste ore.

«Da deputato questore e rappresentante della Lega – sottolinea Figuccia – chiedo a tutte le forze politiche di lavorare insieme per portare a casa risultati. Le emergenze non aspettano e i siciliani meritano un Parlamento che metta al centro soluzioni, non scontri ideologici. È il momento del coraggio e della responsabilità: approviamo questa manovra e costruiamo insieme il futuro della nostra regione».