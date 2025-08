Manovra ter, slitta la discussione in aula

Fallita la prima scadenza. Nei piani del governo la manovra ter avrebbe dovuto svolgere ieri la prima tappa intermedia: la discussione generale, passaggio necessario per regolamento ai fini dell'avvio delle votazioni che era invece previsto per oggi. Il tutto per arrivare al sì finale dell'aula fra domani sera e giovedì mattina.

Ma in apertura di seduta il governo ha preso atto che in aula c'erano meno di una decina di deputati della maggioranza: Stefano Pellegrino, Giorgio Assenza, Marianna Caronia, Gaspare Vitrano, Marco Intravaia e un paio di altri. A quel punto l'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, ha chiesto di rinviare tutto a oggi. Dunque c'è già uno scivolamento di 24 ore su tutta la tabella di marcia.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.