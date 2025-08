Bonus extra ai regionali, sì all’intesa da 14 milioni di euro

Si chiama differenziale stipendiale. Ed è uno scatto di anzianità extra che la Regione sta «offrendo» ai propri dipendenti per compensare i mancati avanzamenti di carriera chiesti dai sindacati in occasione degli ultimi rinnovi contrattuali. Si applica per la prima volta ai regionali e al di là della cifra immediata è il primo atto di una serie di extra che potrebbero essere concessi d’ora in poi ogni tre anni.

Quanto vale lo scatto extra

L’accordo fra sindacati e Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, è stato già raggiunto su indicazione del governo Schifani e verrà formalizzato a giorni: la bozza concordata con tutte le sigle prevede che ad almeno 2.429 coadiutori (le ex fasce A e B) vadano 800 euro annui, a 1.435 assistenti (ex fascia C) 1.250 euro e a 1.447 funzionari (la fascia più alta) 2.250 euro.

Si tratta di somme che valgono a tutti gli effetti come uno scatto di anzianità aggiuntivo, slegato dalla maturazione reale del requisito di età ed esperienza professionale.