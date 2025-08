Sanità, Italia Viva lancia l'allarme: ad agosto pronto soccorso in tilt in Sicilia

«Il divieto nazionale di assumere medici gettonisti nei Pronto soccorso, seppur correttissima nella sostanza, fatto in piena estate e senza possibili immediate alternative, in Sicilia scatenerà il caos, con ricadute pesantissime sulle prestazioni del servizio sanitario». Lo scrivono Davide Faraone, vice-presidente nazionale di Italia Viva, e Antonio Craxì, ex professore ordinario di Gastroenterologia dell’Università di Palermo, nel blog di Italia Viva Sicilia.

«Mentre la media nazionale di turni coperti da gettonisti è del 18%, in Sicilia si supera il 60% negli ospedali metropolitani e raggiunge picchi dell’80% in strutture come Villa Sofia-Cervello di Palermo - dicono -. Nel 2024, la Regione ha speso 10,3 milioni di euro per questi contratti (seconda solo alla Lombardia), con costi orari fino a 100 euro per medico. Entro fine ottobre 2025, il 42% dei 1.852 contratti attivi scadrà, lasciando scoperti circa 778 turni mensili in Pronto soccorso. Un ulteriore 26% (482 contratti) cesserà entro marzo 2026. L’impatto sui servizi e sul territorio si manifesterà in Sicilia, con un effetto a cascata».