Il consiglio comunale di Piana degli Albanesi riconosce lo Stato di Palestina

Il consiglio comunale di Piana degli Albanesi ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina a prima firma della consigliera Patrizia Ortaggio. Nella mozione si impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali a promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina e a condannare le violazioni dei diritti umani in corso.

«Vogliamo esprimere questo sentimento collettivo e grido di protesta della comunità di Piana degli Albanesi, chiedendo esplicitamente il riconoscimento dello stato Palestinese», ha detto la consigliera Patrizia Ortaggio nel corso della sua relazione in aula, sottolineato l’importanza delle solide basi su cui poggia questa mozione.

«Il diritto internazionale, la Costituzione della Repubblica Italiana, finanche lo statuto comunale di Piana degli Albanesi contengono l’impegno che le istituzioni devono avere per la costruzione di una cultura della pace e per i diritti umani. - ha affermato - Proprio per questo abbiamo inserito nella nostra mozione la richiesta che anche Piana degli Albanesi possa promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione su un tema che colpisce tutti».