Termini Imerese, il sindaco resiste: mozione di sfiducia respinta

Respinta la mozione di sfiducia per il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova con 8 no, 7 sì e un astenuto. Servivano dieci voti per approvarla. Il primo cittadino in Aula al Consiglio comunale ha fatto un discorso basato sulle azioni messe in campo dalla sua squadra di governo e sulla visione della città, che aveva anticipato per grandi linee in un lungo post sulla propria pagina social alla vigilia del Consiglio comunale.

In una affollatissima aula, mercoledì sera, presenti diversi addetti ai lavori e molti cittadini, che hanno ascoltato con attenzione le ragioni della mozione di sfiducia, presentata dall’opposizione consiliare dell’area di centro-destra, legate soprattutto alla mancanza di una maggioranza e alla bocciatura del documento unico di programmazione, la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione e le motivazioni del voto da parte dei consiglieri comunali presenti.

