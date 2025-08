Ars, avviate le procedure per redigere la bozza del Bilancio e della Finanziaria

È stata diramata oggi la circolare a firma dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, e del ragioniere generale, Ignazio Tozzo, con la quale viene avviato il procedimento per la redazione del Bilancio per il triennio 2026-2028 e conseguentemente della legge di Stabilità regionale. E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

L'atto, oltre a fornire chiarimenti sulla redazione dei contributi dei vari rami dell’amministrazione, indica la scadenza, individuata nel 12 settembre, entro cui tutti gli assessorati e i dipartimenti dovranno fornire i dati per redigere la bozza del Bilancio. Subito dopo, l’assessorato dell’Economia avvierà le fasi per la definizione del documento e curerà la stesura di una prima versione della legge di Stabilità.

Quest’anno, sottolinea la nota, il processo di redazione del Bilancio di previsione è quasi interamente informatizzato sul programma di contabilità della Regione. La circolare ricorda come i documenti contabili debbano essere coerenti con le politiche di sviluppo definite dal governo regionale e con gli strumenti di programmazione. L’atto di indirizzo sottolinea, inoltre, come le amministrazioni debbano sempre tenere presente l’esigenza di efficientamento della spesa pubblica.