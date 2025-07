Ars, via libera in commissione al ddl variazioni Bilancio

La commissione Bilancio dell’Ars ha approvato a maggioranza il ddl di variazioni di bilancio, la manovra del governo Schifani prevede interventi per 326 milioni di euro. «Esprimo grande soddisfazione per il lavoro della commissione che in soli due giorni è riuscita ad approvare il testo - dice l'assessore all’Economia Alessandro Dagnino - ringrazio il presidente della commissione Dario Daidone e i componenti per avere completato i lavori in tempi da record».

Domani la seduta d’aula è convocata alle 11 per incardinare il ddl, in modo da comunicare il termine per gli emendamenti ed avviare l’esame a Sala d’Ercole all’inizio della prossima settimana.