Nella variazione di Bilancio dell'Ars 10 milioni alla Protezione civile

Dieci milioni di euro per la Protezione civile inseriti nella variazione di Bilancio all’Ars. L’articolo è stato approvato in Commissione Bilancio e stanzia dieci milioni per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi idrica. Oltre a questa somma, sono stati previsti altri 750 mila euro per ristorare chi è stato colpito dagli incendi. Questi ultimi fondi per l’emergenza roghi, in autunno, saranno rimpinguati per dare risposte a tutte le istanze pervenute e che arriveranno.

Il deputato regionale di FI Marco Intravaia esprime soddisfazione per l'approvazione in Commissione Bilancio della norma proposta dal Governo. «Si tratta - dichiara Intravaia - di un’iniziativa legislativa importantissima per il territorio, provato dalla crisi idrica e dall’emergenza incendi, condizioni rese ancora più acute dalle temperature sahariane dei giorni scorsi. La dotazione finanziaria prevista per la Protezione civile, consentirà di fronteggiare le emergenze e anche di programmare interventi preventivi».