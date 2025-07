La rete ospedaliera siciliana, Cisl: «Apprendiamo le notizie dalla stampa, il governo regionale invii la bozza ai sindacati»

«A oggi nessuna nuova comunicazione formale sulla riorganizzazione della rete ospedaliera è stata inviata alle parti sociali, cui è stata sottoposta lo scorso 21 luglio una bozza che nel giro di qualche ora era abbondantemente superata. Sugli organi di stampa apprendiamo di uno slittamento nella valutazione del piano e leggiamo tabelle che noi non conosciamo. È ovvio che si deve avviare subito un confronto con i sindacati, prima che l’ultima versione sia sottoposta all’esame della commissione dell’Ars». A dirlo il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, con il coordinamento della salute, composto da Cisl Fp, Fnp Cisl, Cisl Medici, Fisascat Cisl e dalle Ust della Cisl siciliana.

La Cisl ha inviato una richiesta formale all’assessorato regionale alla Sanità, evidenziando come sia indispensabile fornire alle sigle sindacali un chiarimento sul percorso che si intende adottare. «Ricordiamo il nostro ruolo di rappresentanza di lavoratori e cittadini– aggiungono La Piana e il coordinamento salute della Cisl siciliana – in virtù del quale siamo i soggetti che devono ricevere aggiornamenti e devono essere consultati per temi di tale rilevanza che riguardano la vita delle persone. Sollecitiamo l’assessorato regionale alla Salute a fornirci nel più breve tempo possibile l’ultima versione del piano sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e a fissare a stretto giro di posta un incontro per illustrarlo e confrontarsi sui punti di forza e su quelli di debolezza che riscontriamo».