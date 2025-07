Palermo, la maggioranza al Comune si scioglie ancora

La tregua annunciata dalla maggioranza non ha retto nemmeno mezza giornata. Oggi (29 luglio) in Consiglio comunale, a Palermo, si è ripetuta la solita scena: il numero legale per tenere aperta la seduta era a 21, ma il centrodestra era presente solo con 18 consiglieri su 26. E non c'è stato verso di aumentare quel numero. E ora dal centrodestra arriva il primo atto di sfiducia verso il sindaco: «Ha fallito, dobbiamo preparare l'alternativa», ha sparato senza tanti complimenti Saverio Romano di Noi Moderati.

Il giorno dopo il vertice di una maggioranza che c'è e non c'è, Roberto Lagalla prende ancora una volta atto delle fibrillazioni con cui dovrà continuare a fare i conti. Per l'approvazione dell'avanzo di amministrazione, quasi 40 milioni in cui ci sono soldi per attività sociali, cantieri di servizio, interventi ambientali.

Bocciato - dopo molte polemiche e molti attacchi dell'opposizione - l'emendamento con cui il centrosinistra chiedeva di rifiutare il trasferimento di 250 mila euro dalla Regione per manifestazioni già individuate. Fra queste anche quella fondazione Dragotto che ha terremotato i vertici dell'Ars.