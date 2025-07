Incendi in Sicilia, il Pd presenta interrogazioni a Roma e all'Ars

L’emergenza roghi in Sicilia sbarca in Parlamento. Lo rende noto il Pd regionale.

«Oltre 3.000 interventi nell’ultima settimana in Sicilia per l'emergenza incendi, alcuni dei quali devastanti come quello che ha colpito la riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani - si legge in una nota -. E l’emergenza sbarca nelle aule parlamentari. A Roma con una interrogazione al ministro della Protezione civile - primo firmatario il deputato Peppe Provenzano e atto sottoscritto anche dai deputati Dem siciliani Anthony Barbagallo, Maria Stefania Marino, Fabio Porta e Giovanna Iacono, - per chiedere quali 'opportune e tempestive iniziative il governo per quanto di competenza intenda assumere nei confronti della Regione Siciliana al fine di incrementare le giornate lavorative per i forestali e assicurare loro anche maggiori mezzi strumentali con l'obiettivo di migliorarne l’efficacia e metterli in condizione di poter meglio operare nella cura del territorio e nell’azione di prevenzione dal rischio incendi».