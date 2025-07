Ars, Galvagno: «Spiace per l'inchiesta ma l'aula ha prodotto, saltato solo un disegno di legge»

«Sono certamente dispiaciuto per quello che sta accadendo, ma ritengo sia utile andare a vedere prima i dati della produzione siciliana per valutare lo stato di salute dell’Ars». Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, aprendo la Cerimonia del Ventaglio, a Palazzo dei Normanni, rispondendo a una domanda sull’inchiesta che lo vede indagato per corruzione.

«E’ saltato un disegno di legge - ha aggiunto l’esponente di FdI - ma ne sono stati approvati tanti altri». Lo stato di salute dell’Assemblea, sembra dire Galvagno, è positivo: in due anni e mezzo di legislatura sono state presentati, ha spiegato, 960 ddl contro gli 872 della passata legislatura; 809 parlamentari e 151 governativi; contro i 779 parlamentari e i 93 governativi dello stesso periodo della scorsa legislatura. Approvate 79 leggi più 6 leggi voto, a fronte di 65 leggi e 3 leggi voto, con un incremento del 20% dei testi legislativi varati; su 79 leggi approvate, quelle impugnate sono 6, rispetto alle 17 leggi impugnate su 65 del medesimo periodo della scorsa legislatura.