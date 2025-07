Incontro al ministero sulla rete ospedaliera, Iacolino: sulla bozza faremo le modifiche percorribili

«A breve ci sarà un incontro con il ministero della Salute perché abbiamo l’esigenza di definire il mantenimento delle due strutture di cardiochirurgia pediatrica in Sicilia (Palermo e Taormina) e, allo stesso tempo, di aggiornare il documento sulla rete ospedaliera, perché è bene precisare che non si tratta di una vera nuova rete ospedaliera, quindi tanto baccano per poco». Lo ha detto Salvatore Iacolino, dirigente generale del Dipartimento della pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute regionale.

«Entro il 31 luglio dobbiamo definire l’interlocuzione con il Ministero per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica perché scade la proroga per il San Vincenzo di Taormina, ma la rete ospedaliera può essere approvata anche dopo, non è un problema, soprattutto se la Commissione Sanità avrà necessità di ulteriori momenti di approfondimento. Noi non andremo in ferie e saremo a disposizione del parlamento regionale» ha spiegato.

«Sulle Rete ospedaliera siamo ancora in working progress e non abbiamo anticipazioni ulteriori in merito. Stiamo lavorando per completare il percorso che l’assessorato alla Salute ha avviato con il precedente assessore, Giovanna Volo. Poi l’iter era stato sospeso e adesso da un mese e mezzo abbiamo riattivato il percorso per la costituzione della piano ospedaliero siciliano», ha aggiunto Iacolino.