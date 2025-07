Comune di Palermo, l'opposizione all'attacco: «La maggioranza ha impedito il voto sulla variazione di bilancio»

«Oggi in aula la maggioranza ha impedito il voto sulla variazione di bilancio. Una variazione che avrebbe sbloccato tanti servizi finanziari con fondi extracomunali, tra tutti i cantieri di servizio.

Un atto grave, fatto per mantenere in bilico quei finanziamenti a eventi «amici» che oggi potevano saltare con l’emendamento delle minoranze. Eventi su cui il comune di Palermo è mero spettatore, non avendo avuto voce in capitolo su quali manifestazioni finanziare». Lo dicono i consiglieri del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso, Argiroffi e Forello, del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.

«Lunedì quegli stessi soldi per eventi culturali diventeranno merce di scambio tra partiti e sindaco nella riunione di maggioranza prevista e martedì, a scambio sancito, gli eventi saranno tutti finanziati.- spiegano - Quanto sta emergendo in Regione tocca anche la nostra città, la maggioranza di Lagalla lo sa e continua a usare questo sistema: gli eventi culturali anche qui sono strumento di scambio, moneta politica. Noi continueremo a denunciare questa gestione quantomeno opaca, che lascia il dubbio di clientelismo, delle risorse pubbliche».