Dissalatori, Germanà: «Così ridaremo acqua potabile nelle zone più disagiate»

«La collaborazione istituzionale tra il governo nazionale e quello regionale sta dando i primi frutti in ordine alla realizzazione e riattivazione degli impianti di dissalazione in Sicilia. Abbiamo già fatto un sopralluogo oggi a Gela, assieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e al Commissario nazionale per gli interventi idrici, Nicola Dell'Acqua, nell'impianto che ridarà l'acqua potabile nelle zone particolarmente disagiate a causa dell'emergenza idrica, e più tardi saremo a Porto Empedocle nell'altro impianto che entro agosto sarà attivo. Il governo nazionale ha dato il via libera all'utilizzo dei fondi Fsc per i tre dissalatori previsti in Sicilia e, al contempo, la Regione ha fatto la sua parte fondamentale per la gestione degli stessi nei siti di Gela, Trapani e Porto Empedocle. Si tratta di un investimento complessivo di 100 milioni di euro che rappresenterà una svolta per l'approvvigionamento idrico in aree della Sicilia in cui insistono oltre 1,5 milioni di abitanti». Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia.