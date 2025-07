Il vertice di maggioranza all'Ars, l'asse Dc-Lega processa Lombardo

La sintesi finale è che il governo andrà avanti sulla manovra ter, tentando di approvarla entro il 6 agosto. E per riuscirci i 35 articoli originari verranno divisi in due diversi disegni di legge: il primo da votare subito e l'altro da rinviare a settembre. In più ci sarà spazio per qualche emendamento da parte dei deputati (ma niente mance, Schifani dixit). E poi, da ottobre, si farà un altro tentativo per approvare in extremis la riforma dei consorzi di bonifica impallinata ieri dal voto dei franchi tiratori.

Ma se questa è la sintesi, con la quale Schifani ha cercato di ricompattare la maggioranza, le premesse perché si realizzi non lasciano sperare nulla di buono. Al vertice di maggioranza, chiesto e ottenuto dai partiti dopo il Ko del governo in aula sui consorzi di bonifica, sono emersi scontri che lasciano scorie velenosissime. La Dc di Cuffaro ha attaccato duramente l'Mpa di Raffaele Lombardo, indicato come l'ispiratore del voto contro la riforma che ha come big sponsor il leader leghista Luca Sammartino, eterno rivale etneo dell'ex presidente della Regione. Dunque per la Dc «tra i promotori di questo voto contrario, che per un presunto “regolamento di conti” nega certezze e speranze ai lavoratori dei Consorzi, ci sono i colleghi dell’Mpa, corresponsabili della bocciatura del testo. A tutti loro, che in queste ore adducono a mezzo stampa giustificazioni tutt’altro che plausibili e a tratti anche risibili, è utile ricordare che proprio l’Mpa è titolare, e da ben tre anni, dell’assessorato alle Acque. Proprio per tale ragione i ritardi legati alla realizzazione delle reti, e gli sprechi conseguenti, dovrebbero conoscerli bene. Non si può pensare, come stanno facendo, di risolvere i problemi nascondendosi dietro la presunta inadeguatezza della legge che, loro stessi, hanno voluto modificare in più parti in commissione legislativa».