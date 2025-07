Palermo, il sindaco Lagalla e i giochi di Palazzo: «Basta o me ne vado»

Non ne può più dei giochi e giochetti della politica, del rallenty imposto dagli uffici, dei dirigenti che andrebbero fatti ruotare al più presto. Roberto Lagalla al vertice di maggioranza convocato con tutti i capigruppo tenta di ridare slancio alla sua attività amministrativa. Ma, ferito dai fischi del Festino e dalle accuse di corresponsabilità nella (in)sicurezza della città, è tornato a minacciare le dimissioni se le cose non dovessero mettersi per il verso giusto. Ha ribadito che lui non deve rimanere per forza alla guida della città se il sistema delle alleanze non regge più.

Dall’altra parte, però, si lamenta uno scollamento profondo fra i consiglieri e l’attività della giunta; un rapporto con gli assessori altalenante; il fatto che si sconosce quale sia il pacchetto di provvedimenti su cui magari l’amministrazione lavora. Una discussione aperta e senza toni esasperati quella di ieri pomeriggio. Ma il sindaco ha voluto mettere i puntini sulle i fissando alcune priorità, come ad esempio una funzionalità più incisiva del Consiglio. E per stringere i bulloni a raccordo fra i due organismi (giunta e consiglio) una volta al mese aprirà la seduta della giunta anche ai capigruppo.