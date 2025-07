Governo nelle sabbie mobili dell'Ars: consorzi e manovra i test

Si capirà subito, oggi, qual è la sorte di queste due leggi. I 5 Stelle chiederanno di far parlare tutti i loro 11 deputati per 10 minuti ciascuno su ogni articolo: «L’Ars è in una situazione surreale - anticipa il capogruppo Antonio De Luca -. Il presidente Schifani non ha il coraggio di venire in aula a discutere delle inchieste che coinvolgono il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata. Sta provando a spedire ogni giorno la palla in tribuna ma senza questo dibattito, non si andrà avanti sulle leggi». E il leader dei 5 Stelle, Nuccio Di Paola, svela l’obiettivo: «La manovra ter può tranquillamente essere rinviata a settembre».

In un clima d’assedio, l’Ars riapre i battenti oggi. E per il governo è il vero test: se dovesse restare bloccato nelle sabbie mobili costituite dall’ostruzionismo di Pd e 5 Stelle e dalle frizioni interne al centrodestra, come già accade da un paio di settimane, salterebbe il programma che prevede l’approvazione prima della pausa estiva della riforma dei consorzi di bonifica e della manovra ter da 345 milioni.

Il Pd ha in serbo anche un piano B: «Se si voterà, noi cercheremo di far approvare a colpi di voto segreto i nostri emendamenti modificativi del testo del governo. Perché siamo convinti che la riforma dei consorzi di bonifica, così come ci è stata presentata, non sta in piedi. Il governo deve metterci più risorse».

Il non detto, almeno ufficialmente, è che Pd e 5 Stelle scommettono sulle fibrillazioni che sotto traccia stanno attraversando il centrodestra: la rete ospedaliera, gli incarichi di sottogoverno rimasti in stand by, i dubbi sul futuro di Galvagno e Amata sono temi che stanno minando l’unità della coalizione. E il fatto che la riforma sia sponsorizzata principalmente dal leghista Luca Sammartino sta alimentando una resa dei conti interna al centrodestra su questioni politiche pendenti da mesi.

Schifani però non cambia l’agenda. Non andrà in aula per parlare delle inchieste.

