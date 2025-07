Palermo, Salvini apre alla «scelta di competenza» per il dopo Monti: prove di intesa con Schifani

Il faccia a faccia atteso non c'è stato. Ma sul tema dell'Autorità portuale di Palermo qualcosa è successo dietro le quinte nelle ultime 48 ore e i ripetuti incontri – ieri a Roma per il Ponte sullo Stretto e oggi a Caltanissetta per il viadotto sull'autostrada - hanno permesso di far venire meno il gelo fra il ministro Matte Salvini e il presidente Schifani.

Che si arrivi a una intesa sulla scelta del successore di Pasqualino Monti alla guida dell'Autorità Portuale è tutto da verificare. Ma intanto il ministro ha dichiarato alle agenzie che «la scelta sarà fatta a breve, nel nome della competenza, come sto cercando di fare, da Trieste a Gioia Tauro a Livorno, a Trieste a Genova e come abbiamo fatto a Messina e faremo a Palermo e l'anno prossimo a Catania».

Schifani non ha commentato ma da Palazzo d'Orleans filtra l'apprezzamento per l'apertura a una «scelta di competenza». E' noto infatti che il presidente della Regione ritiene che il nome proposto finora da Salvini, quello dell'ex eurodeputata leghista Annalisa Tardino, non avrebbe i requisiti per succedere a Monti. E su questo è maturato uno scontro molto duro. La Lega finora ha tenuto il punto sulla Tardino. E Schifani ha replicato lasciando prevedere una opposizione che si basa sul fare valere la legge che prevede l'obbligo per il ministro di ottenere sulla nomina il parere vincolante della Regione.