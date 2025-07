Fitch conferma rating Sicilia, Schifani: «Maggiori entrate e più credibilità finanziaria»

«L'Agenzia Fitch ha confermato come "stabile" il rating della Sicilia assegnando il punteggio di "BBB" nella valutazione a lungo termine». Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprimendo soddisfazione per il risultato che «riconosce l'impegno e il lavoro svolto fin dall'insediamento di questo governo nella costante riduzione del debito e nel tenere in ordine i bilanci».

«Nel suo report periodico - aggiunge Schifani - l'agenzia Fitch ha rilevato inoltre un generale quadro positivo dei parametri di crescita, un outlook stabile e un miglioramento della credibilità finanziaria rivedendo da "BB" a "BB+" lo "Standard credit profile", giudizio che tiene in considerazione la minore propensione della Regione all'indebitamento nel corso degli ultimi anni e una riduzione del debito più rapida rispetto al passato».

Nei mesi scorsi anche altre agenzie internazionali avevano "premiato" la Regione. In particolare, per Moody's era migliorato l'outlook (da stabile a positivo), in linea con quello assegnato al governo italiano, mentre Standard&Poor's aveva innalzato il rating (da BBB a BBB+), con due balzi in avanti in meno di un anno.