Sanità e inchieste. L'intervista al presidente Schifani: vado avanti

La manovra ter da approvare entro i primi di agosto insieme alla nuova rete ospedaliera, l’abolizione del voto segreto all’Ars e la rinuncia alle mance: Renato Schifani «avvisa» che il governo andrà avanti al di là delle inchieste che stanno scuotendo Parlamento e giunta. Chiede «senso di responsabilità» alla maggioranza e anticipa che in caso di rinvio a giudizio potrebbe cambiare delega all’assessore Elvira Amata. Così, nel giorno di Santa Rosalia, Renato Schifani fissa la road map di breve periodo.

Non teme che il clima politico provocato dalle inchieste possa paralizzare l’Ars e quindi il programma del governo?

«Intanto invito tutti a non strumentalizzare le inchieste per mettere in crisi la funzionalità dell’Ars. E poi ricordo che sta per arrivare al voto una manovra importantissima che si basa su tre pilastri: lotta alle emergenze, welfare e sviluppo. Abbiamo già stanziato in giunta 345 milioni. Ci sono 10 milioni per il contrasto al caro voli, 10 per i disabili. E 20 per sostenere il costo dei rifiuti all’estero da parte dei Comuni in attesa dei termovalorizzatori, per i quali stiamo rispettando i tempi».