L'assessore Amata e il lavoro al nipote, Dragotto: «Solo solidarietà»

«Non accetto che si confonda la mia persona o la mia azienda con le vicende giudiziarie di mia moglie. Se ha sbagliato, pagherà. Ma io non c’entro». Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car, rompe il silenzio dopo la chiusura dell’indagine della Procura di Palermo che coinvolge sua moglie, l’imprenditrice Marcella Cannariato, e l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata: al centro, un sistema di favori, assunzioni e contributi regionali in cambio di appoggi politici. C'è poi un secondo filone che chiama in causa anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, accusati di corruzione e peculato.

Come ha vissuto questi giorni di inchieste e notizie legate a sua moglie?

«Ho seguito ogni articolo, ogni virgola, giorno per giorno. È chiaro che, leggendo, si generano confusione e perplessità. Accetto che si dica “moglie di Tommaso Dragotto”, perché è la verità. Ma quando si passa ai “Dragotto”, come se fossimo un clan, lo trovo inaccettabile. Sono un imprenditore che da 40 anni è presente in tutti gli aeroporti italiani. Non ho mai avuto bisogno di raccomandazioni o della politica. Sono stato tirato in ballo a sproposito, e questo danneggia la mia azienda, che è un patrimonio costruito con sacrifici».