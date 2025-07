Sanità in Sicilia. Il piano taglia liste d’attesa: maxi-straordinari ai medici. Ecco le somme previste

I medici che accetteranno di lavorare in regime di straordinario per abbattere le liste d’attesa nella sanità pubblica riceveranno 100 euro lordi per ogni ora extra trascorsa in ospedale. A tecnici e infermieri andrà la metà. In più l’assessorato potenzierà la piattaforma informatica che regola il sistema di prenotazione di una visita o un ricovero permettendo così di dirottare i pazienti dove ci sono immediate disponibilità. Tutto ciò costerà alla Regione 66 milioni da qui al 2027 ed è l’architrave del nuovo piano per recuperare ritardi che oggi costringono i pazienti ad attendere da mesi una chiamata.

Eccolo il piano che il dipartimento Pianificazione Strategica, guidato da Salvatore Iacolino, ha preparato e che il presidente Schifani e l’assessore Daniela Faraoni hanno inserito nell’articolo principale della manovra ter approvata in giunta giovedì. Un testo che dovrebbe diventare legge entro i primi di agosto: condizionale d’obbligo vista l’inchiesta giudiziaria che sta scuotendo Parlamento e giunta per via delle indagini per corruzione che coinvolgono il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata.