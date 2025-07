Nuova segreteria del Pd siciliano: entra Bartolo

La nuova segreteria regionale del Pd Sicilia è stata presentata oggi dal segretario regionale Anthony Barbagallo, nel corso della riunione della Direzione regionale, convocata dalla presidente del Partito siciliano, Cleo Li Calzi. «Avevo già annunciato in fase congressuale - ha detto Barbagallo nel corso del suo intervento in Direzione - la presenza al mio fianco di Valentina Chinnici, come vicesegretaria, che ancora una volta ringrazio per avere accettato.

Ma come detto il 21 giugno in assemblea regionale, nella prima direzione avrei anche annunciato la nuova squadra». La nuova segreteria: Valentina Chinnici, vice segretaria; Mary Albanese: welfare e contrasto disuguaglianze; Pietro Bartolo: Mediterraneo e immigrazione; Peppe Calabrese: capo segreteria; Elisa Carbone: diritti e pari opportunità; Lillo Colaleo: Politiche green e transizione 5.0; Giacomo Darrigo: coordinatore; Peppe Di Cristina: Scuola, povertà educativa e Cultura; Rosalba Di Piazza: terzo settore; Massimo Ingiaimo: infrastrutture; Gandolfo Librizzi: aree interne; Sergio Lima: organizzazione e comunicazione; Antonella Russo: salute e sanità; Domenico Siracusano: lavoro; Fabio Termine: Enti Locali e amministratori; Daniela Toscano: partecipazione, formazione politica e riforme; Daniele Vella: contrasto alle mafie e governo del territorio; Vincenzo Fasone: coordinatore dipartimenti.