Manovra più ricca e blindata: niente fondi per le mance. Bocciate le proposte extra

Palazzo d’Orleans ha messo sul piatto molto più dei 150 milioni previsti, la manovra ter ha un budget che supera i 200 e che potrebbe perfino crescere avvicinandosi ai 300. Ma il testo è pressoché blindato, le proposte extra arrivate dai partiti sono state quasi tutte respinte.

Di buon mattino ieri Renato Schifani ha convocato a Palazzo d’Orleans segretari e capigruppo della maggioranza e ha consegnato loro la bozza di manovra che intende approvare in giunta già oggi. Le misure principali riguardano gli sconti contro il caro-voli, prorogati fino a fine anno grazie e 10 milioni, il finanziamento da 25 milioni alla legge che stanzia contributi in favore di chi assumerà persone svantaggiate, il bando per assegnare aiuti agli agricoltori che realizzeranno laghetti artificiali per approvvigionarsi in tempi di crisi (10 milioni).

E ancora, ci sono dieci milioni extra per l’assistenza ai disabili gravissimi, tre milioni per garantire ospitalità notturna ai poveri attraverso le associazioni di volontariato, 10 milioni per ristrutturare le scuole e 7 per acquistare scuolabus, 5 milioni per le emergenze gestite dalla Protezione civile, 5 per gli scavi archeologici, 15 per assegnare ai Comuni fondi destinati ad attivare sistemi di videosorveglianza del territorio.