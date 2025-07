L'inchiesta all'Ars. L’ex portavoce De Capitani: «Conosco i suoi segreti e il segreto è potere»

Il nome nuovo che emerge dalle carte dell’inchiesta è quello di Manlio Messina, ex assessore regionale al Turismo, oggi deputato di Fratelli d’Italia, considerato vicino alla premier Giorgia Meloni. A tirarlo in ballo è l'ex portavoce del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Sabrina De Capitani, che nelle intercettazioni rivendicava di averlo «inventato» e spinto fino al successo. «Sono io l’artefice che l’ha fatto diventare famoso», diceva.

«Sono stata io che lo ha portato a Mediaset, ho scommesso sulla persona giusta così come ho scommesso su Galvagno». Dalla ricostruzione degli investigatori, De Capitani era al centro di una rete di favori e relazioni nel sistema di potere finito sotto inchiesta per corruzione, in cui risulta indagata insieme al presidente dell’Ars.

In una conversazione con un manager - interessato ad aprire una filiale bancaria in Sicilia - raccontava di stare accanto a Galvagno per controllarlo e gestire informazioni delicate: «Ma tu non sai quanti favori che io faccio…ma per conto di Gaetano anche... perché io l’ho voluto con me in casa, perché così conosco i suoi segreti e il segreto è potere».