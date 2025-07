Democrazia partecipata a Palermo, Sispi al fianco del Comune: ecco piattaforma e aree tematiche

Anche per il 2025 SISPI rinnova il proprio impegno al fianco del Comune di Palermo, supportando l’Amministrazione comunale nelle iniziative di democrazia partecipata attraverso la fornitura e la gestione della piattaforma digitale per il voto elettronico.

Come previsto dall’Avviso pubblico del Comune, cittadini, associazioni e organismi di rappresentanza con sede a Palermo sono stati invitati a presentare proposte progettuali in una delle seguenti quattro aree tematiche individuate per quest’anno:

Rigenerazione urbana

Rimozione delle barriere architettoniche

Promozione di attività a favore dell’infanzia, dell’adolescenza, degli anziani, delle persone disabili e del benessere animale

Promozione dello sport

I progetti ammessi saranno sottoposti a votazione da parte dei residenti maggiorenni del Comune di Palermo. I quattro progetti più votati riceveranno i fondi necessari per la loro realizzazione. Come già accaduto nelle precedenti edizioni, SISPI metterà a disposizione la propria piattaforma digitale per la gestione delle operazioni di voto elettronico, attività curata sotto la responsabilità del dott. Salvatore Rubera. La piattaforma, sviluppata durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata utilizzata con successo per diverse votazioni istituzionali, tra cui quelle del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione, e rappresenta oggi uno strumento consolidato anche per le attività di partecipazione civica.