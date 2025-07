Zucchetto e gli altri lavori rimasti fuori

Non è soltanto il film su Biagio Conte ad essere stato cassato dalla Sicilia Film Commission tra le pellicole da sostenere, ma anche altri progetti di alto livello sociale: come «Un futuro aprile» che sta già girando Graziano Diana, tratto dal libro di Margherita Asta «Sola con te in un futuro aprile», con Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari e Peppino Mazzotta.

È il racconto dell’attentato al giudice Carlo Palermo a Pizzolungo, il giudice restò vivo ma soltanto perché gli fece da scudo l’auto guidata da Barbara Asta che stava portando a scuola i suoi gemellini, Giuseppe e Salvatore, sei anni ciascuno. Altro progetto tagliato – sempre per insufficienza di risorse disponibili – è quello a cui sta lavorando il regista Pasquale Scimeca su Calogero Zucchetto, il giovane poliziotto ucciso dalla mafia nel 1985, film sostenuto da don Luigi Ciotti, Nando Dalla Chiesa, Maria Falcone, Franco La Torre. Giuseppina Catania, sindaco di Sutera, paese d’origine di Zucchetto ha rivolto un appello, sottoscritto da migliaia di persone, direttamente al Presidente della Repubblica.