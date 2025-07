Noi Moderati, il congresso a Palermo si chiude con l’elezione di due coordinatori

«Il congresso di Noi Moderati a Palermo si chiude con l’elezione di due coordinatori: Michele Nasca coordinatore del partito nella provincia e Michele D’Amico coordinatore cittadino», lo afferma Massimo Dell’Utri coordinatore regionale di Noi Moderati.

«Una grande partecipazione quella di oggi, in vista del congresso regionale che si terrà in autunno. Noi Moderati cresce nei consensi e si struttura nel territorio, in un rapporto sempre più stretto e organico con amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali e in un confronto continuo con elettori e simpatizzanti. Portiamo avanti, grazie all’azione di Maurizio Lupi e di Saverio Romano a livello nazionale, un progetto politico di centro, a sostegno del governo Meloni a Roma e di quello di Renato Schifani in Sicilia. Tra i presenti all’assise di oggi l’on Alessandro Colucci Responsabile organizzativo nazionale, l’on Ignazio Messina Portavoce nazionale, l’on Antonello Antinoro, vice responsabile nazionale Enti Locali, l’on Marianna Caronia deputato regionale, Giuseppe Mancuso vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Palermo, Valerio Barrale vicecoordinatore regionale del partito. Ha concluso i lavori l’on Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati», spiega Massimo Dell’Utri.