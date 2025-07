La manovra taglia-mance. FdI: «L’Ars deve dire la sua»

Lega e Fratelli d’Italia dicono no a una manovra blindata, senza emendamenti legati ai collegi elettorali dei deputati. E così, nel pieno dell’inchiesta che vede indagati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata, per l’uso distorto dei contributi a pioggia, la Finanziaria ter che il governo approverà in giunta la settimana prossima sarà la prova di tenuta del centrodestra.

L’assessore Alessandro Dagnino ha anticipato il no a una delle principali richieste di FdI - rimpinguare di 1,4 milioni i capitoli di spesa dell’assessorato al Turismo per gli eventi direttamente promossi - e poi ha aggiunto che il testo allo studio non prevederà emendamenti traducibili in mance.

La bozza sul tavolo di Schifani vale 150 milioni. E prevede almeno due misure cardine: la prima è il rifinanziamento, con modifiche, della legge mai attuata che assegna contributi per chi assume persone svantaggiate (disoccupati con meno di 25 anni e donne in primis). Il budget sarà di 25 milioni. La seconda misura è il piano per abbattere le liste d’attesa: il governo metterà sul piatto un budget legato a quanto Asp e assessorato stanno prevedendo per diminuire l’arretrato.