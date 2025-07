Il caso Galvagno. Centrodestra compatto, opposizioni all’attacco

Centrodestra compatto, centrosinistra all’attacco. Il copione della giornata all’Ars non ha previsto sorprese. Ma è servito a mettere sul tavolo il tema politico che ruota intorno all’inchiesta. Lo ha fatto il presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici, cauto nel non chiedere le dimissioni a Galvagno ma durissimo nell’attribuirgli la responsabilità di un metodo politico: «Il tema è Fratelli d’Italia e la corrente turistica che in tutta Italia governa il settore. È l’uso disinvolto dei fondi pubblici che fa emergere un contesto di degrado».

Molto più in là si sono spinti i 5 Stelle pronti a chiedere le dimissioni di Galvagno. E Ismaele La Vardera ha aggiunto la richiesta a Schifani di rimuovere l’assessore al Turismo Elvira Amata.

Il centrodestra ha tenuto la linea del garantismo, affidando la parola a due avvocati che sono anche deputati e a colleghi che hanno avuto in passato inchieste a loro carico.