Fondo pensioni della Regione, utile record di 104 milioni di euro

Il Consiglio d’amministrazione del Fondo Pensioni della Regione siciliana, supportato dal voto favorevole del consiglio di indirizzo e vigilanza, ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2024, con un utile d’esercizio record di 104 milioni di euro e un incremento del 2,69% rispetto all’anno precedente, mentre il patrimonio netto dell’ente previdenziale ha raggiunto i 2 miliardi e 425 milioni di euro (+4,48% rispetto al 2023). Il rendiconto aveva già ricevuto il parere positivo del collegio sindacale.

«I risultati conseguiti confermano la solidità patrimoniale e la sostenibilità del sistema previdenziale regionale - dice Vincenzo Biagio Paradiso, presidente del Fondo Pensioni - Proseguiremo anche quest’anno il percorso già intrapreso per dare servizi migliori ad assicurati e pensionati regionali, e per rafforzare il patrimonio dell’ente. A nome personale e dell’intero Cda, desidero ringraziare tutti gli uffici per l'impegno profuso, il collegio sindacale per il prezioso supporto e il consiglio di indirizzo e vigilanza per la costante collaborazione».