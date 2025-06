Ars, pace a Gaza. La comunità palestinese in Sicilia: «Svuotato di senso umano il sostegno alla Palestina»

«Pur comprendendo lo sforzo e l'impegno che ci hanno messo i deputati dell'opposizione al Parlamento siciliano, ritengo che l'ordine del giorno approvato sia totalmente insoddisfacente e mortificante per l'impegno e lo sforzo che il popolo siciliano ha mostrato nei confronti del popolo palestinese». Con queste parole Zaher Darwish, rappresentante della Comunità Palestinese in Sicilia riunita nell’associazione Voci nel Silenzio, commenta con durezza l’esito del dibattito svoltosi all’Assemblea regionale siciliana sulla crisi umanitaria in Palestina.

Il confronto parlamentare, scaturito dalla mozione del gruppo Pd e conclusosi con l’approvazione di un testo condiviso da tutte le forze politiche, è stato presentato dal capogruppo dem Michele Catanzaro come un «ppello unitario per la pace in Medio Oriente». Il documento impegna il governo regionale a sostenere iniziative per dire «no» alla guerra, promuovere la soluzione dei due Stati, inviare aiuti umanitari e accogliere nei presidi sanitari siciliani i feriti provenienti da Gaza, in particolare bambini.