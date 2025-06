Ars ed ex Pip, Figuccia: «Presto la stabilizzazione dei lavoratori»

«L'approvazione del Rendiconto 2024 ormai imminente permetterà di procedere all’assunzione degli ultimi precari del bacino ex Pip, che potranno finalmente transitare in Sas. Auspico che, immediatamente dopo, si attivi il percorso che porti al riconoscimento del tempo pieno, per garantire questi lavoratori in attesa da 25 anni della stabilizzazione». Così in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, dopo la riunione in commissione Lavoro all’Ars.