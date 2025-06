Ars, via libera alla riforma della dirigenza regionale: approvato il disegno di legge in commissione

Ora il via libera. Che lascia ben sperare l'assessore al Personale Andrea Messina: «È un passo fondamentale per l'efficienza e la modernizzazione della nostra amministrazione. Con l'introduzione della fascia unica, poniamo fine a un'anomalia che si protrae da troppo tempo, superando le criticità legate al mantenimento della cosiddetta terza fascia dirigenziale, nata nel 2000 come transitoria ma di fatto consolidatasi nel tempo. Il testo mira ad allineare la Regione al resto del panorama nazionale e alle altre regioni a statuto speciale, in cui vige un'unica qualifica dirigenziale. I livelli retributivi, in questo nuovo assetto, saranno commisurati alla responsabilità e alla complessità degli incarichi ricoperti. Il ruolo unico della dirigenza, al quale si accederà esclusivamente attraverso concorso pubblico, sarà articolato in aree di competenza specifiche, garantendo così la valorizzazione delle professionalità tecniche necessarie in settori chiave dell'amministrazione».

Schifani ha sempre detto di attendere l'approvazione di questa riforma per poi bandire i concorsi che assegneranno un centinaio di nuovi posti da dirigente. E per questo motivo il testo è forte del sostegno di Forza Italia: «Sono soddisfatto per l'esito positivo che il disegno di legge sulla riforma sui dirigenti regionali ha registrato in commissione Affari Istituzionali – ha detto Marco Intravaia -. Già il 14 novembre 2022 avevo depositato un disegno di legge a mia firma, che prevedeva proprio l'istituzione della fascia unica e la valorizzazione del personale interno. Quella proposta normativa è stata poi ripresa e riproposta dal governo Schifani, facendone un'ottima sintesi. Adesso passerà alla II Commissione Bilancio e mi auguro approdi presto in aula per il via libera definitivo. Dopo diversi anni è arrivato il momento della riforma tanto attesa che mette ordine nell'ambito della dirigenza regionale e, di conseguenza, in tutto l'assetto amministrativo».

Il presidente della commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, ha sottolineato che «è stata individuata la fascia unica anziché le tre attuali per inquadrare i dirigenti inserendo la possibilità di poter reclutare dirigenti con il corso/concorso, così si immetterà in servizio personale qualificato e formato».