Palermo, poliambulatorio pediatrico: Dragotto replica alle critiche della Regione

Dopo avere ribadito la natura benefica dell’iniziativa, per la quale la Fondazione ha assunto un impegno di spesa pari a euro un milione e mezzo di euro, Dragotto riconferma nella lettera il proprio attaccamento alla Sicilia: «Lo faccio come atto d’amore verso quest’isola ed i suoi abitanti, soprattutto verso i suoi bambini, e nel segno della più disinteressata volontà di inclusione, accoglienza e generosità». In riferimento poi alla polemica di questi giorni Dragotto sottolinea come la Fondazione abbia puntualmente assolto all’obbligo di dare «adeguata pubblicità» alla convenzione stipulata con il Policlinico di Palermo, con l'intervento dell’Assessorato Regionale della Salute, precisando i termini dell’accordo.

Il presidente della Fondazione Dragotto, Tommaso Dragotto, in una lettera aperta inviata al presidente della Regione Renato Schifani replica alle sue dichiarazioni circa la mancanza di un pubblico ringraziamento alla Regione Siciliana in riferimento al progetto «Sicily for Life», nato con l’obiettivo di donare un poliambulatorio pediatrico destinato alla cura delle malattie rare presso Villa Belmonte a Palermo.

«L'importo di 500 mila euro - sottolinea - non viene infatti elargito alla Fondazione Dragotto, ma tali fondi saranno direttamente erogati al Policlinico quale contributo per l’acquisto dei macchinari diagnostici, in altre parole la Regione contribuisce ad un progetto destinato alla Sanità della Regione, quindi eroga a se stessa il contributo per il quale si chiede evidenza e pubblicità alla Fondazione».

La nota evidenzia inoltre che «tale importo pubblico non riuscirà a coprire il costo complessivo necessario all’acquisto della strumentazione e degli arredi e che la Fondazione manifesta la sua disponibilità a sovvenzionare con ulteriori 500mila euro i costi per altre necessità». La lettera prosegue precisando che ancor prima che la Convenzione fosse firmata, la Fondazione ha dato evidenza del coinvolgimento della parte pubblica e che alla richiesta formale della presenza del Presidente Schifani alla conferenza stampa di presentazione dell’evento la Fondazione ha ricevuto un diniego.

La nota si conclude con la considerazione che «per quanto la situazione sanitaria siciliana sia di alta criticità, Sicily for Life è di per sé uno straordinario «spot» promozionale per la Regione - cosa mai accaduta prima ad opera di un privato - anche in virtù della messa in onda del concerto Gigi & Friends il prossimo 24 giugno in prima serata su Canale 5, con milioni di telespettatori e pubblica evidenza nei titoli di coda». Il presidente della regione Schifani ha fatto sapere di non volere fare alcun commento sulla lettera.