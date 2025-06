Consulta per la Pace di Palermo ferma da oltre due anni: chiesta la convocazione immediata

A oltre due anni dall’insediamento dell’attuale consiliatura, le associazioni che hanno presentato regolare istanza per partecipare alla Consulta per la Pace e i Diritti Umani del Comune di Palermo chiedono la convocazione urgente della prima seduta.

In una nota congiunta inviata al presidente del Consiglio comunale, i firmatari denunciano lo stallo istituzionale: «Dopo aver presentato istanza di partecipazione alla Consulta per la Pace e i Diritti Umani entro il 28 aprile 2025, chiediamo al presidente del Consiglio comunale la convocazione urgente della prima seduta della Consulta stessa, come previsto dalle vigenti norme e dal regolamento quadro delle consulte attualmente in vigore», si legge nel documento diffuso anche sul sito della Consulta.

A promuovere l’appello sono anche dieci realtà associative del territorio impegnate nel campo della pace, del disarmo e della cittadinanza attiva: MIR Palermo aps, Pax Christi Palermo, Acli Palermo aps, Legambiente Palermo Futura aps, Pro. Vi. De., Retake Palermo, CRIsPeace, Compà, Green Again aps e Sulle ali della fantasia aps. Le associazioni evidenziano l’urgenza di dare avvio ai lavori della Consulta, considerata uno strumento partecipativo fondamentale per il coinvolgimento della società civile nelle politiche comunali su pace, diritti umani e nonviolenza.