Comune di Palermo, scontro sulle partecipate. Le opposizioni: «Serve un confronto pubblico su Amat e Rap»

L’opposizione al Comune di Palermo (Pd, M5S, Avs, Oso e Gruppo misto) ha deciso oggi di disertare la conferenza dei capigruppo dedicata alla nota dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardante le società partecipate Amat e Rap, chiedendo che la discussione avvenga in aula.

In una nota indirizzata alla Presidenza del consiglio, hanno sottolineato la necessità di «un confronto trasparente e pubblico, come solo un dibattito in aula può garantire. La relazione dell’agenzia fotografa una situazione molto grave per le due partecipate del Comune, sia sul piano economico finanziario, a rischio costante di fallimento, che funzionale, con servizi molto lontani dal soddisfare le esigenze della città».