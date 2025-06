Palermo, i sindacati: dal Civico risposte insoddisfacenti, avanti verso lo sciopero

Nessuna risposta dall’azienda Arnas Civico ritenuta sufficiente. Per questo motivo i sindacati hanno deciso di proseguire a oltranza la protesta e dopo la proclamazione dello stato di agitazione è partito l’iter che porterà allo sciopero. Le sigle Uil Fpl Medici, Fvm Sezione Fials Adms, Cisl Medici, Fp Cgil Medici, Fials, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up, Cgil Fp, Nursind, e le Rsu, hanno siglato un documento in cui chiedono l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, un passaggio propedeutico a iniziativa di lotta più incisive tra cui proprio lo sciopero. La protesta è scoppiata a causa delle gravi carenze di personale, dalla necessità di stabilizzare il personale part time e di trasformare i contratti in full time. Tra i motivi anche i frequenti episodi di aggressione al personale sanitario e la mancata attuazione di diversi istituti contrattuali.