Regione, la proroga per i 659 dirigenti in scadenza: c'è un compromesso

La proroga alla fine è arrivata. Ma non sarà automatica per tutti i 659 dirigenti intermedi ancora in servizio. E non sarà neanche di analoga durata per tutti. È la mediazione su come affrontare il ritardo sull’attuazione della riforma che taglierà le postazioni dirigenziali da 830 a 585.

La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il primo luglio e per questo tutti i contratti dei dirigenti di aree e servizi hanno la data di scadenza al 30 giugno. Tuttavia non si arriverà a disegnare la nuova mappa degli assessorati prima di gennaio. Dunque l’assessore al Personale, Andrea Messina, aveva portato in giunta la scorsa settimana la proposta di prorogare tutti gli attuali incarichi fino a fine anno.

Il no di Schifani a una proroga secca ha portato a una riscrittura della delibera. Approvata martedì pomeriggio. Dunque la proroga sarà variabile, da due a sei mesi. E saranno i dirigenti generali, con provvedimento motivato, a scegliere chi e per quanto tempo prorogare.