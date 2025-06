Palermo, la comunità palestinese in Sicilia: «Rammarico per la mancata discussione della mozione all’Ars»

La comunità palestinese in Sicilia, riunita nell’associazione Voci nel Silenzio, ha espresso «profondo rammarico» per l’assenza dei rappresentanti del Governo regionale all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha impedito lo svolgimento della discussione su una mozione a sostegno del popolo palestinese prevista per il 18 giugno.

«Un’occasione importante è andata persa», si legge nella nota diffusa dall’associazione, che sottolinea come l’iniziativa avrebbe permesso di affrontare anche sul piano istituzionale «il dramma che da oltre venti mesi colpisce il popolo palestinese, non solo nella Striscia di Gaza ma in tutta la Palestina storica».

Il comunicato richiama la forte solidarietà espressa in questi mesi dal popolo siciliano, attraverso manifestazioni, eventi e appelli pubblici, auspicando che l’Assemblea Regionale possa al più presto recuperare il dibattito mancato. «La Sicilia è terra di accoglienza e di dialogo e non può restare silente di fronte a tragedie che interrogano la coscienza collettiva», scrive l’associazione.