Premi ai dirigenti, la Regione vuole ridurre il numero dei beneficiari

Tagliare il numero dei dirigenti che incassano il premio di rendimento. Così si può tradurre una formula che, per quanto scritta in burocratese e inserita nelle direttive che il governo ha inviato all’Aran per il rinnovo del contratto, è subito saltata agli occhi dei sindacati. Ed è su questo, più che sugli aumenti di stipendio, che si giocherà la trattativa.

Accursio Gallo, capo dell’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, oggi farà partire la convocazione dei sindacati per il rinnovo del contratto 2022-2024 sia del comparto che della dirigenza. L’appuntamento verrà fissato per giovedì prossimo o il martedì successivo.

Oltre gli aumenti del 5,7%

E tuttavia sotto traccia il dibattito è già partito. Perché la giunta Schifani martedì scorso ha approvato le linee guida stilate dall’assessore alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, a cui l’Aran dovrà attenersi nella contrattazione. E, per quanto riguarda gli 860 dirigenti intermedi, su sette pagine fitte di prescrizioni è il capoverso finale della sesta ad avere attirato l’attenzione. Dopo aver anticipato che gli aumenti saranno del 5,78%, (mediamente almeno 200 euro al mese) il governo ha scritto all’Aran che bisogna cambiare il sistema di attribuzione del premio di rendimento. Si tratta del bonus che si somma alla cosiddetta indennità di risultato.